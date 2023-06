Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister Marc Marquez (30) startet nicht beim Großen Preis der Niederlande am Sonntagmittag (14.00 Uhr/ServusTV). Der spanische Honda-Pilot wurde von den Ärzten nach einem Rippenbruch für nicht fit erklärt, teilte die MotoGP mit.

"Wie ihr wisst, bin ich in Assen körperlich nicht 100 Prozent fit angekommen", schrieb Marquez in den Sozialen Medien: "Zusätzlich zu meiner Verstauchung und dem Fingerbruch habe ich eine gebrochene Rippe, die mir große Schmerzen bereitet hat." Er wolle eine Verschlimmerung verhindern und sich erholen, erklärte er weiter.

Marquez war in der vergangenen Woche am Sachsenring fünfmal gestürzt und hatte aufgrund seiner Blessuren ebenfalls kurzfristig nicht am Rennen teilgenommen. In Assen hatte der frühere Seriensieger nur den 17. Startplatz erreicht, auch das Sprintrennen beendete er auf Position 17 und damit außerhalb der Punkteränge.

Nach dem Rennen in den Niederlanden geht die MotoGP in die Sommerpause, erst Anfang August im englischen Silverstone steht das nächste Rennwochenende an.