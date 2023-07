Weltmeister Kalle Rovanperä (Toyota) hat auf dominante Weise zum dritten Mal in Serie die Rallye Estland gewonnen und seine Führung im Gesamtklassement weiter ausgebaut. Der Finne siegte mit 52,7 Sekunden Vorsprung vor Thierry Neuville aus Belgien, Dritter wurde sein Landsmann Esapekka Lappi (+59,5/beide Hyundai).

In der WM liegt Rovanperä nach acht von 13 Läufen nun 55 Punkte vor seinem britischen Teamkollegen Elfyn Evans, der in Estland Vierter wurde. Neuville fehlen bereits 58 Punkte zu Rovanperä. Weiter geht es Anfang August mit dem Heimspiel des 22-Jährigen in Finnland. "Es ist mein Lieblingsevent im Kalender, also wusste ich, dass wir hier Gas geben mussten, und es lief gut", sagte Rovanperä.