Stefan Bradl (33) geht auf dem Sachsenring nicht wie von den deutschen Motorradfans erhofft in der Königsklasse MotoGP an den Start. Das Honda-Werksteam verzichtet beim WM-Lauf am Wochenende nach dem Ausfall von Joan Mir auf einen Ersatzmann. Tags zuvor hatte bereits das Honda-Satellitenteam LCR bekannt gegeben, dass die Maschine des ebenfalls verletzten Alex Rins (beide Spanien) kein anderer Fahrer übernehmen wird. Honda-Testfahrer Bradl hätte bei seinem Heimrennen für beide einspringen können.

Voraussichtlich bleibt auch Jonas Folger (Schwindegg) nur die Zuschauerrolle. Sollte Pol Espargaro nach seinem schweren Sturz beim Saisonauftakt in Portimao/Portugal am Dienstag von den Ärzten wie erwartet grünes Licht für eine Rückkehr erhalten, übernimmt der Spanier wieder seine KTM. Folger (29), Testfahrer beim österreichischen Hersteller, war bei den vergangenen vier Läufen an Espargaros Stelle angetreten.

Damit geht beim Großen Preis von Deutschland am Wochenende Lukas Tulovic (Eberbach) wohl als einziger Lokalmatador an den Start. Der 22-Jährige fährt in der Moto2 für das deutsche Team Intact GP. Das Rennen findet am Sonntag (12.15 Uhr/ServusTV) statt.