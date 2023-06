Für Marc Marquez wird das Rennwochenende am Sachsenring allmählich zum Albtraum. Der sechsmalige MotoGP-Weltmeister stürzte am Sonntagvormittag im Warm-up schwer, es war der fünfte Abflug des Spaniers am Rennwochenende. Nach einem "Highsider" bei gut 150 km/h war der 30 Jahre alte Honda-Werksfahrer sichtlich angeschlagen.

Marquez hatte am Freitag im zweiten freien Training zum Großen Motorrad-Preis von Deutschland die Kontrolle über seine Maschine verloren und war in den Franzosen Johann Zarco hineingerutscht. Dessen Ducati wurde in zwei Teile gerissen. Im Qualifying am Samstag kam Marquez innerhalb von 20 Minuten weitere dreimal zu Fall.

Das Rennen beginnt um 14.00 Uhr (ServusTV). Der frühere MotoGP-Dominator Marquez hat bei seinen vergangenen elf Hauptrennen auf dem Sachsenring immer gewonnen. Beim Sprint am Samstag wurde der Siebte des Qualifyings nur Elfter.