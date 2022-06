Köln (SID) - Hollywood-Schauspieler Michael Fassbender fiebert seiner Teilnahme bei den "24 Stunden von Le Mans" entgegen. Der 45 Jahre alte Deutsch-Ire geht für das Porsche-Kundenteam Proton Competition an den Start und feiert sein Debüt beim Motorsport-Klassiker.

"Einmal bei den 24 Stunden von Le Mans zu fahren, das war immer schon mein Traum", sagte Fassbender: "Und bei einem Traum denkst du nicht darüber nach, wie viel Arbeit du investieren, wie viele Rückschläge du verkraften musst."

Fassbender begann seine Motorsport-Karriere im Jahr 2018, ging seitdem in unterschiedlichen Rennserien an den Start. Sein Weg wurde in der Youtube-Serie "Road to Le Mans" begleitet.

Nach durchaus guten Ergebnissen in den vergangenen Jahren bereitet sich der Schauspieler nun auf sein bisheriges Karriere-Highlight vor. Seinen Platz im Porsche-Cockpit teilt sich Fassbender mit dem Australier Matt Campbell und Zacharie Robichon aus Kanada. Die 24 Stunden von Le Mans finden am 11. und 12. Juni im "Circuit des 24 Heures" statt. Es ist die 90. Ausgabe des berühmten Rennens.