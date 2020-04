München - Motorsport pur bietet ran.de allen Usern mit Benzin im Blut an diesem Wochenende im Livestream. Und das ganz nach den Corona-Regeln. Denn sämtliche Rennen finden im Rahmen von eSport-Veranstaltungen statt. Dabei greifen auch zahlreiche DTM- und Formel-E-Fahrer ins Lenkrad.

Den Auftakt macht am Samstag ab 13 Uhr das "Logged In Festival - Mario Kart", bei dem Ex-Formel-1-Pilot Timo Glock und Fitness-Influencerin Imke Salander starten werden (im Livestream auf ran.de). Das Motto der Veranstaltung lautet: "Beat the Racing Star". Als Kommentator fungiert Eddie Mielke, der auch unsere DTM-Übertragungen begleitet.

Formel-E-Saison im eSport bittet zum zweiten Lauf

Dannc folgt die "ABB Formula E Race at Home Challenge in Support of UNICEF" (ab 16:30 Uhr im Livestream auf ran.de). Es ist das zweite Rennen der Serie, deren Auftakt BMW-Pilot Maximilian Günther für sich entschieden hat.

Hier kommentiert Tobi Schimon. Zur Einstimmung meldet sich Formel-E-Fahrer Daniel Abt ab 16 Uhr per Instagram live.

DTM-Stars fahren für guten Zweck

Beschlossen wird der Tag mit dem "One World Charity Endurance Cup" (ab 19:15 Uhr im Livestream auf ran.de). Zunächst zeigt ran.de zunächst das Qualifying und dann ab 20 Uhr das zweieinhalbstündige Rennen auf dem Daytona International Speedway.

Am Start sind unter anderem ranDTM-Experte Martin Tomczyk, Bruno Spengler, Dani Juncadella und Maxime Martin. Es wird in Teams von mindestens zwei Teilnehmern gefahren. Als Fahrzeuge stehen BMW M8, Porsche RSR, Ferrari 488GTE und Ford GTE zur Verfügung.

Die Erlöse kommen der Aktion "We kick Corona" der Bayern-Profis Joshua Kimmich und Leon Goretzka zugute. Kommentiert wird das Event von Jan Seyffarth.

Virtueller DTM-Auftakt mit Boliden aus dem Jahr 1992

Am Sonntag heulen die Motoren dann um 14 Uhr virtuell auf (im Livestream auf ran.de). Beim Auftakt der "DTM esports Classic Challenge" in Zusammenarbeit mit der Gaming-Marke RaceRoom dreht die größte europäische Tourenwagenserie die Uhr zurück ins Jahr 1992. Aus der damaligen Saison stammen die Boliden, die zum Einsatz kommen werden.

Es ist der erste von fünf Läufen der Miniserie, die an jedem Sonntag im Mai das Warten auf den Start der DTM-Saison erträglicher machen soll. Hier stehen 15 aktuelle und ehemalige DTM-Fahrer sowie Influencer aus der Rennsportszene am Start.

Fünf Sim-Racer dürfen sich mit DTM-Stars messen

Dazu dürfen fünf SIM-Racer mitmischen, die sich unter der Woche qualifiziert haben. So kann jeder teilnehmen: Einfach eine Quali-Runde auf dem jeweiligen Kurs drehen, unter den 100 schnellsten 100 werden fünf Startplätze verlost.

"Die 'DTM eSports Classic Challenge' steht jedem offen, der motiviert und gut genug ist, gegen einige der besten Fahrer der DTM anzutreten", erklärt Marcel Mohaupt, Geschäftsführer von DTM-Veranstalter ITR: "Wer weiß, vielleicht finden wir durch diesen Wettbewerb einen neuen Sim-Racing-Superstar?"

Du willst die wichtigsten Motorsport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.