Köln (SID) - Motorrad-Pilot Marcel Schrötter hat nach seinem Handbruch beim WM-Auftakt am Sonntag in Katar ein gutes Ergebnis eingefahren. Der 29-Jährige aus Vilgertshofen, der von Platz elf ins Moto2-Rennen gestartet war, sicherte sich beim Sieg des Italieners Celestino Vietti den zehnten Rang. Zweiter wurde Aron Canet (Spanien) vor Sam Lowe (Großbritannien).

Am Freitag hatte Schrötter in den ersten beiden Trainings überraschend noch Platz drei belegt. Schrötter war Anfang der vergangenen Woche bei Tests in Portimao/Portugal gestürzt und hatte sich eine Fraktur am kleinen äußeren Mittelhandknochen der linken Hand zugezogen. Danach wurde er operiert. Schrötter trägt eine Schiene, "sodass die Hand nicht die ganze Kraft aufbringen und Stöße abdampfen muss."