Bevor am Wochenende wieder die Motoren am Sachsenring heulen, feiert Lukas Tulovic an der Strecke erst einmal seinen 23. Geburtstag. Und der Lokalmatador aus Eberbach ist bestens darauf vorbereitet. "Ich hab Kuchen dabei", sagte der Moto2-Pilot dem SID auf der Fahrt zum Heimrennen, "hoffentlich reicht er fürs Team."

Am Donnerstag ist es soweit, Tulovic erhält am besonderen Tag Unterstützung aus der Familie ("Meine Mutter kommt)". So ganz genau weiß der einzige deutsche WM-Fixstarter aber nicht, wie alles ablaufen wird. Vor dem Großen Motorrad-Preis von Deutschland am Sonntag (12.15 Uhr/ServusTV) müsse er seinen Job machen, "wie immer. Vorbereitung aufs Rennen, Trackwalk." Zeit zum Feiern wird aber bleiben: "Abends werden wir schön zusammensitzen."