Köln (SID) - In alter Tradition werden Sebastian Vettel und Mick Schumacher auch bei der kommenden Auflage der Showveranstaltung Race of Champions als Team an den Start gehen und in der Nationenwertung für Deutschland fahren. Am 28. und 29. Januar 2023 findet die 32. Auflage des Race of Champions im schwedischen Pite Havsbad, gefahren wird auf Schnee und Eis.

Der viermalige Weltmeister Vettel (35) hatte sich mit dem Saisonende im November aus der Formel 1 zurückgezogen. Schumacher (23) verlor seinen Stammplatz bei Haas, er wird 2023 Ersatzfahrer beim Spitzenteam Mercedes sein.

Schon Vettel und Mick Schumachers Vater, der Formel-1-Rekordweltmeister Michael Schumacher, hatten zwischen 2007 und 2012 ein Gespann beim Race of Champions gebildet.