Motorsport

Köln (SID) - Der bei einem schweren Handbike-Unfall verunglückte frühere Formel-1-Pilot Alessandro Zanardi ist erneut neurochirurgisch operiert worden. Dies teilte die Mailänder Klinik San Raffaele mit, in die der 53-Jährige am Freitag verlegt worden war.

Bei der neurochirurgischen Operation, der vierten seit dem Unfall vor gut fünf Wochen, wurden einige Komplikationen behoben, berichtete die Klinik in einer Presseaussendung am Montag. Der Eingriff sei bereits am Samstag erfolgt, einen Tag nachdem sich Zanardis Zustand verschlechtert hatte und er das Rehabilitationszentrum im lombardischen Costa Masnaga verlassen musste. Der derzeitige Zustand Zanardis sei "stabil", berichteten die Ärzte.

Der viermalige Paralympics-Sieger Zanardi hatte bei dem Unfall in der Toskana am 19. Juni die Kontrolle über sein Handbike verloren und war mit einem Lastwagen kollidiert. Er erlitt dabei schwere Kopf- und Gesichtsverletzungen. 2001 hatte Zanardi bei einem schweren IndyCar-Unfall auf dem Lausitzring beide Beine verloren.