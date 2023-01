Riad (SID) - Rekordweltmeister Sebastien Loeb (Frankreich/Prodrive) hat bei der 45. Rallye Dakar seinen vierten Etappensieg gefeiert und den dritten Platz im Klassement gefestigt. Nach 114 Wertungskilometern lag der 48-Jährige auf der zehnten Etappe 3:04 Minuten vor dem früheren DTM-Champion Mattias Ekström aus Schweden (Audi), der deutsche Beifahrer Timo Gottschalk (Berlin) und sein brasilianischer Pilot Lucas Moraes belegten mit ihrem Toyota den dritten Platz (+5:22).

Gottschalk/Moraes liegen nach dem Teilstück von Haradh nach Shaybah in der Gesamtwertung weiter auf Rang zwei hinter ihrem Markenkollegen Nasser Al-Attiyah, der Titelverteidiger aus Katar hat an der Spitze stolze 1:21:34 Stunden Vorsprung. Der neunmalige Rallye-Champion Loeb, der auch am Dienstag triumphiert hatte, liegt im Rennen um den Gesamtsieg schon 1:37:23 Stunden zurück.

Bei den Motorradfahrern übernahm der Argentinier Kevin Benavides (KTM) die Führung von Skyler Howes (USA/Husqvarna). Der Tagessieg ging an Ross Branch (Botswana/Hero). Vier Etappen stehen noch aus.