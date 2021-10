Inter Mailand will Christian Eriksen wohl ziehen lassen: Spielverbot in Italien

München - Ob Christian Eriksen nach seinem Herzstillstand bei der Europameisterschaft im Sommer noch einmal auf den Fußballplatz zurückkehren wird, ist bislang noch unklar. Fest steht aber schon länger: Eine Fortsetzung seiner Karriere bei Inter Mailand ist ausgeschlossen. Dies hatte der italienische Verband bereits im August klargestellt.

Die strengen Regelungen in Italien verbieten es Eriksen, professionell Fußball zu spielen, weil er nach seinem Zusammenbruch einen Defibrillator eingesetzt bekam.

Inter bei Eriksen wohl gesprächsbereit

Nun ist Inter dem "Guardian" zufolge aber wohl bereit, den Dänen ziehen zu lassen, sollte er seine Karriere im Ausland fortsetzen wollen.

"In Bezug auf die Registrierungsrechte des Spielers Eriksen ist anzumerken, dass er nach einer schweren Verletzung, die er sich während der Europameisterschaft im Juni 2021 zugezogen hat, von der italienischen Gesundheitsbehörde vorübergehend an der sportlichen Betätigung in der laufenden Saison gehindert wurde", teilte der Verein mit.

"Obwohl der derzeitige Zustand des Spielers nicht den Anforderungen entspricht, um in Italien die Sporttauglichkeit zu erlangen, könnte dies in anderen Ländern erreicht werden, in denen der Spieler die sportliche Aktivität wieder aufnehmen könnte."

Vorbild Daley Blind

Eriksen wäre nicht der erste Fußballprofi mit einem Defibrillator. Ajax-Star Daley Blind spielt bereits seit knapp zwei Jahren mit einem Kardioverter-Defibrillator. Das Gerät erkennt Herzrhythmusstörungen und korrigiert sie mittels kleinen Stromschlägen.

Eriksen war erst im Januar 2020 für 27 Millionen Euro Ablöse von Tottenham Hotspur nach Mailand gewechselt. Sein Vertrag läuft bis 2024.

