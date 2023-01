Nordische Kombination

Köln (SID) - Die deutschen Kombinierer haben im zweiten Mixed-Wettbewerb der Weltcup-Geschichte den Sieg knapp verpasst. Manuel Faißt, Jenny Nowak, Nathalie Armbruster und Julian Schmid mussten sich bei der WM-Generalprobe im eiskalten Otepää/Estland einzig Norwegen geschlagen geben. Rang drei ging an Österreich.

Bei 13 Grad unter dem Gefrierpunkt lag das DSV-Quartett nach dem Springen sogar knapp vor Norwegen in Führung. Nach dem Langlauf fehlten aber 18,2 Sekunden auf die dominierenden Norweger mit Gyda Westvold Hansen, Jens Luras Oftebro, Jörgen Graabak und Ida Marie Hagen.

Die übrigen Teams lagen deutlich zurück. Insgesamt waren neun Mannschaften am Start.

Der Mixed-Wettbewerb wird am 26. Februar im slowenischen Planica seine WM-Premiere feiern, einen weiteren Wettkampf im Weltcup gibt es in diesem Winter nicht. Bei der Premiere Anfang 2022 in Val di Fiemme hatte Deutschland hinter Norwegen und Österreich den dritten Platz erreicht.

Am Samstag und Sonntag steht für die Männer und Frauen in Otepää jeweils ein Einzel-Wettkampf auf dem Programm. Olympiasieger Vinzenz Geiger (Schnupfen) und der sechsmalige Weltmeister Johannes Rydzek (Corona) sind nicht mit nach Estland gereist, auch der im Gesamtweltcup führende Norweger Jarl Magnus Riiber ist erkrankt.