Köln (SID) - Eric Frenzel hat die ersten Tage nach seiner langen Karriere als Nordischer Kombinierer für einen ungewöhnlichen Ausflug genutzt. Der 34-Jährige flog in die Türkei, um sich einer Haartransplantation zu unterziehen. Der dreimalige Olympiasieger ließ seine Fans via Instagram an der Prozedur teilhaben und zeigte in kurzen Videos unter anderem, wie sein Kopf zunächst kahl rasiert wurde.

Frenzel, der die Videos als Werbung kennzeichnete, bedankte sich bei der Klinik auch mit einem von ihm unterschriebenen Trikot von einem Weltcup in Ramsau.

Der Familienvater hatte am Sonntag im finnischen Lahti seine überaus erfolgreiche Karriere beendet. Für seine Zukunft kann sich Frenzel einen Wechsel ins Trainergeschäft vorstellen.