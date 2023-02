Schonach (SID) - Bei der Generalprobe für die WM in Planica hat Kombiniererin Nathalie Armbruster ihre Medaillenambitionen untermauert. Beim zweiten Heim-Weltcup in Schonach lief die Vize-Juniorenweltmeisterin am Sonntag auf Rang drei und sicherte sich ihr siebtes Podium dieses Winters. Einen norwegischen Doppelerfolg feierten Dauersiegerin Gyda Westvold Hansen vor Ida Marie Hagen.

Nach einem hervorragenden Springen waren Armbruster (+27 Sekunden) und Würth (+28 Sekunden) als Dritte und Vierte nahezu zeitgleich in die Loipe gegangen. Nowak, die am Samstag mit Rang zwei das erste Weltcup-Podest ihrer Karriere überhaupt gefeiert hatte, reihte sich als Sechste mit 36 Sekunden Rückstand auf die führende Westvold Hansen ein. Während Armbruster ihre Position im Skilanglauf über fünf Kilometer verteidigte, liefen Nowak auf Rang sieben und Würth auf Rang neun über die Ziellinie.

Bereits am Vortag hatte sich Westvold Hansen zum zweiten Mal in Folge den Gesamtweltcup gesichert. Auch am Sonntag behielt die 20-Jährige im Schwarzwald ihre weiße Weste und strich ihren neunten Saisonsieg im neunten Wettkampf ein.

Nächster Halt für Armbruster und Co. ist nun Slowenien. Bei den Titelkämpfen in Planica (21. Februar bis 5. März) kämpfen die Kombiniererinnen zum ersten Mal gleich doppelt um Edelmetall: Neben dem Einzel gibt es die Premiere des Mixed-Wettbewerbs.