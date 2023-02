Nordische Kombination

Schonach (SID) - Senkrechtstarter Julian Schmid schielt beim Heim-Weltcup der Kombinierer in Schonach auf den Schwarzwaldpokal, muss dafür aber eine Aufholjagd starten. In Abwesenheit von Olympiasieger Vinzenz Geiger sprang der Oberstdorfer zehn Tage vor dem WM-Start auf 96,5 Meter und geht als Achter mit 49 Sekunden Rückstand auf Schanzenrekordhalter Ryota Yamamoto (Japan) in die Loipe. Der 10-km-Skilanglauf beginnt um 13.45 Uhr.

"Die Hocke war nichts", sagte Schmid im ZDF nach seinem Sprung von der Langenwaldschanze: "Jetzt heiß es angreifen. Mal schauen, was nach vorne geht."

Der dreimalige Saisonsieger Schmid hat im Gesamtweltcup noch Chancen auf die Kristallkugel. Mit 944 Punkten liegt der 23-Jährige auf Rang zwei hinter dem österreichischen Weltmeister Johannes Lamparter (1045), der in Schonach als Vierter (+14 Sekunden) in die Loipe startet.

Zweitbester Deutscher ist Terence Weber (+54 Sekunden), der als 13. im Kampf um ein mögliches WM-Ticket vorgelegt hat. Jakob Lange (+1:29 Minuten) und Fabian Rießle (+1:56 Minuten) weisen bereits einen größeren Rückstand auf. Bundestrainer Hermann Weinbuch hatte dem Trio "noch eine kleine Chance" auf die Weltmeisterschaften eingeräumt, sollte einer der Athleten "mit zwei Top-8-Plätzen oder einer Platzierung Richtung Podest" überzeugen.

Beim DSV-Team verzichten neben Geiger auch Eric Frenzel und Johannes Rydzek auf das letzte Weltcup-Wochenende vor der WM. Die drei Team-Olympiasieger von 2018 bereiten sich stattdessen bei reduzierter Belastung in Oberstdorf auf die Titelkämpfe im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März) vor.

Auch Topstar Jarl Magnus Riiber, der in der Vorwoche auf die Wettkämpfe in Oberstdorf verzichtet hatte, fehlt in Schonach. Der Norweger trauert um seine Großeltern, die unter der Woche verstorben sind.