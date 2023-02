Nordische Kombination

Oberstdorf (SID) - Kombinierer Julian Schmid greift bei seinem Heim-Weltcup in Oberstdorf nach einer Podestplatzierung. Der zweimalige Saisonsieger flog am Sonntag auf 134,0 m und geht als Dritter in den Skilanglauf über zehn Kilometer (14.45 Uhr/ARD und Eurosport). Nach ganz vorne dürfte es aber kaum reichen: Der Österreicher Franz-Josef Rehrl segelte auf 143,0 m und geht 1:02 Minuten vor Schmid in die Loipe.

Zwischen Rehrl und Schmid startet Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich/+57 Sekunden), der am Samstag seinen sechsten Saisonsieg gefeiert hatte. Zweitbester Deutscher ist Terence Weber, der als 14. aber schon 2:16 Minuten Rückstand auf die Spitze hat. Eric Frenzel (+2:38), Jakob Lange (+2:46) und Manuel Faißt (+3:02) folgen auf den Positionen 18, 20 und 21.

Olympiasieger Vinzenz Geiger war wie am Samstag bei seinem Heimspiel nicht am Start. "Vinzenz fühlt sich heute zwar schon etwas besser, oberste Priorität hat aber, dass er den Infekt vollständig ausheilt bevor er wieder in die Maximalbelastung geht", sagte Bundestrainer Hermann Weinbuch. Der gesundheitlich angeschlagene Norweger Jarl Magnus Riiber ist erst gar nicht nach Oberstdorf gereist.