Köln (SID) - Kombinierer Julian Schmid hat beim Weltcup in Oslo nach einem guten Sprung noch Chancen auf das Podest. Der dreimalige WM-Zweite aus Oberstdorf landete am Holmenkollen in Oslo bei 119,0 m und geht als Sechster in den Langlauf über zehn Kilometer (14.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Klar in Führung liegt Jarl Magnus Riiber aus Norwegen, der mit mehr Anlauf auf 134,5 m segelte.

Riiber, Vierfach-Weltmeister von Planica, geht 1:19 Minuten vor dem Österreicher Franz-Josef Rehrl in die Loipe und hat den Sieg schon fast sicher. Schmid hat einen Rückstand von 2:06 auf den Dominator, zu einem Podestplatz fehlen ihm aber nur 32 Sekunden.

Die übrigen Deutschen liegen weit zurück. Jakob Lange (Kiefersfelden) startet als 16. bereits mehr als drei Minuten nach Riiber. Eric Frenzel (Geyer/+3:36) folgt im drittletzten Einzel-Wettkampf seiner Karriere auf dem 22. Rang.