Schonach (SID) - Senkrechtstarter Julian Schmid hat beim Heim-Weltcup in Schonach in der Loipe ein hartes Stück Arbeit vor sich. Der Oberstdorfer belegte am Sonntag im Springen bei Nebel den neunten Platz, der dreimalige Saisonsieger geht nach seiner Landung bei 98,5 Metern mit 1:03 Minuten Rückstand auf den führenden Japaner Ryota Yamamoto (106,5 m) in den 10-km-Langlauf um 14.15 Uhr.

"Ich war ein Stück zu verkrampft, aber die Ausgangsposition ist nicht ganz so schlecht", sagte Schmid am ZDF-Mikrofon: "Ein paar Leute kann man noch einfangen, die Strecke hat es in sich."

Ein bessere Ausgangsposition hat sich Weltmeister Johannes Lamparter (Österreich/+0:34) als Dritter von der Schanze erarbeitet. Zweitbester Deutscher im Springen war Terrence Weber als Zehnter (+1:24).

Olympiasieger Vinzenz Geiger sowie die ebenfalls hochdekorierten Eric Frenzel und Johannes Rydzek verzichten auf das letzte Weltcup-Wochenende vor der WM. Die drei Team-Olympiasieger von 2018 bereiten sich stattdessen bei reduzierter Belastung in Oberstdorf auf die Titelkämpfe im slowenischen Planica (21. Februar bis 5. März) vor.

Auch Topstar Jarl Magnus Riiber, der in der Vorwoche auf die Wettkämpfe in Oberstdorf verzichtet hatte, fehlt in Schonach. Der Norweger trauert um seine Großeltern, die unter der Woche verstorben sind.