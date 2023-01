Nordische Kombination

Klingenthal (SID) - Der für das kommende Wochenende geplante Weltcup der Nordischen Kombinierer im sächsischen Klingenthal ist wegen der hohen Temperaturen und des starken Regens kurzfristig abgesagt worden. Das teilte der Internationale Skiverband FIS am Dienstag mit.

Erst am Montag waren die Wettbewerbe im französischen Chaux-Neuve (20. bis 22. Januar) wegen Schneemangels gecancelt worden. Ob es einen Ersatztermin geben wird, will die FIS am Samstagmittag bekannt geben. Nach aktuellem Stand würde die Saison erst am 27. Januar mit dem Seefeld-Triple in Österreich fortgesetzt.