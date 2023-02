Planica (SID) - Der Norweger Jarl Magnus Riiber hat mit seinem WM-Titel im Mixed-Wettbewerb der Nordischen Kombinierer die Jagd auf Rekordweltmeister Eric Frenzel eröffnet. Der Skandinavier steht nun bei sechs Goldmedaillen und verbesserte sich in der Liste der erfolgreichsten Kombinierer auf Rang drei. Sollte Riiber auch die verbleibenden zwei Wettbewerbe in Planica gewinnen, würde er an Frenzel vorbeiziehen. - Die Liste der erfolgreichsten Kombinierer der WM-Geschichte (Gold-Silber-Bronze):

1. Eric Frenzel (Deutschland/2009-) 7 7 3

2. Johannes Rydzek (Deutschland/2011-) 6 5 1

3. Jarl Magnus Riiber (Norwegen/2019-) 6 3 0

4. Bjarte Engen Vik (Norwegen/1995-2001) 5 3 0

5. Jason Lamy Chappuis (Frankreich/2009-2015) 5 0 5

6. Ronny Ackermann (Deutschland/2001-2009) 4 5 1

7. Kenji Ogiwara (Japan/1993-1999) 4 0 1

Ulrich Wehling (DDR/1972-1980) 4 0 1

Johan Gröttumsbraten (Norwegen/1924-1932) 4 0 1

10. Bernhard Gruber (Österreich/2011-) 3 3 3