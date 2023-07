Die Radsport-Fans dürfen sich bei den Straßenrennen der Olympischen Spiele 2024 in Paris auf einen spektakulären Streckenverlauf und entsprechend eindrückliche Bilder freuen. Dabei sind Passagen am berühmten Schloss von Versailles sowie im Herzen der französischen Metropole auch am Montmartre-Hügel mit der ebenso weltbekannten Sacre-Coeur-Basilika vorbei von den Organisatoren eingeplant. Als Start und Ziel der Männer- und Frauen-Wettbewerbe ist der Platz vor dem für die Weltausstellung 1878 errichteten Palais du Trocadero vorgesehen.