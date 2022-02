Peking (SID) - Der chinesische Staatspräsident Xi Jinping hat die 24. Olympischen Winterspiele in Peking eröffnet. Xi sprach um 21.51 Uhr Ortszeit die traditionelle Begrüßungsformel. An der Spitze der deutschen Mannschaft hatten zuvor Eisschnellläuferin Claudia Pechstein und Bobpilot Francesco Friedrich die Fahne ins Nationalstadion getragen. In Peking stehen bis zum 20. Februar 109 Entscheidungen auf dem Programm.