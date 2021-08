Saitama (SID) - Die US-Basketballerinnen haben auf olympischer Bühne ihren 53. Sieg in Serie gefeiert und Kurs auf die neunte Goldmedaille genommen. Der Rekordsieger schlug Australien im Viertelfinale nach einer Machtdemonstration mit 79:55 (48:27), nur zwei weitere Siege fehlen zum siebten Triumph bei Sommerspielen nacheinander.

Breanna Stewart, die nach dem EuroLeague-Sieg in diesem Jahr mit UMMC Jekaterinburg auf Klub- und Nationalmannschaftsebene alle großen Titel im Basketball gewonnen hat, war beste Werferin der US-Frauen. Die 26-Jährige verbuchte in der Saitama Super Arena 23 Punkte.

Im Halbfinale bekommen es die USA am Freitag (06.40 Uhr MESZ) mit Serbien zu tun, das China in der Runde der letzten Acht 77:70 (35:33) bezwang. Die Serbinnen waren 2016 in Rio de Janeiro Olympiadritte geworden. Ihre bislang letzte Niederlage bei Olympischen Spielen haben die Amerikanerinnen 1992 im Halbfinale von Barcelona erlitten (73:79 gegen die GUS).