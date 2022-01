München (SID) - Die amerikanische Skirennläuferin Breezy Johnson hat ihre Teilnahme an den Olympischen Winterspielen in Peking (4. bis 20. Februar) abgesagt. Die 26-Jährige, eine der Favoritinnen auf Abfahrts-Gold, verletzte sich bei einem Trainingssturz in Cortina am Knie.

Sie habe sich dabei eine Knorpelverletzung zugezogen, "Ich hätte es zwar versuchen können, aber das wäre nicht klug gewesen. Ich würde mehr Schaden anrichten und wäre auch nicht in Bestform", teilte Johnson mit. Die Amerikanerin war in diesem Winter dreimal Zweite bei Abfahrten geworden.

Johnson gehörte neben der Italienerin Sofia Goggia zum engsten Medaillenkreis. Goggia hat sich in Cortina ebenso am Knie verletzt und bangt noch um ihre Teilnahme an Olympia.