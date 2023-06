Rund 60 Aktivisten haben am Dienstag kurzzeitig das Hauptquartier für die Olympischen Spiele 2024 in Paris besetzt. Die Gruppe protestierte in den Büroräumen im Norden der Hauptstadt gegen die Sommerspiele und die in Frankreich geplante Rentenreform.

"Mehrere Dutzend Aktivisten drangen für mehrere Minuten in die Zentrale ein, um Transparente gegen die Rentenreform zu entfalten", teilte das Organisationskomitee mit. Es habe keine Gewalt oder Schäden gegeben.

Zuletzt waren im Rahmen der Proteste gegen die vorgesehene Erhöhung des Renteneintrittsalters auf 64 Jahre in den Sozialen Medien Aufrufe gestartet worden, sich gegen die Olympischen Spiele in Paris zu stellen. Die Aktion am OK-Sitz fiel mit einem dreitägigen Besuch einer Delegation des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) zusammen.

Pierre-Olivier Beckers, Präsident des IOC-Koordinierungsausschusses, sagte zu Beginn des Treffens, dass das französische Volk nach wie vor "sehr, sehr, sehr für die Olympischen und Paralympischen Spiele" sei.