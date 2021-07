Tokio (SID) - Die vier deutschen Dressurpferde für die Olympischen Spiele haben die tierärztliche Verfassungsprüfung ohne Probleme bestanden. Die Prüfer winkten am Freitagvormittag in Tokio Bella Rose mit der sechsmaligen Olympiasiegerin Isabell Werth (Rheinberg), Dalera mit Olympia-Debütantin Jessica von Bredow-Werndl (Aubenhausen), Showtime mit Dorothee Schneider (Framersheim) und Annabelle mit Ersatzreiterin Helen Langehanenberg (Billerbeck) beim sogenannten Vet-Check nach einmaliger Sichtung durch.

Damit gehen Werth, von Bredow-Werndl und Schneider am Wochenende im Grand Prix an den Start, der die Qualifikation für die Team- sowie die Einzelentscheidung ist. Als Nummer zwei der Welt beginnen von Bredow-Werndl und Dalera im ersten Teil am Samstag (ab 10.00 Uhr/ZDF und Eurosport). Die Weltranglistenerste Werth mit Bella Rose sowie Schneider und Showtime folgen im zweiten Teil am Sonntag (ab 10.00 Uhr MESZ/ARD und Eurosport).