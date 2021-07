Tokio (SID) - Weltpremiere für Simone Biles: Die Social-Media-Plattform Twitter hat dem Kunstturn-Superstar aus den USA ein eigenes Emoji verliehen. Es ist eine Ziege, die einen Turnanzug und eine Goldmedaille trägt.

Dieses Symbol ist eine Anspielung auf den Status der Rekord-Weltmeisterin als "G.O.A.T: Greatest Of All Time" (Größte aller Zeiten) - ein Tag, den die 24-Jährige in den vergangenen Jahren angenommen hat. Biles trat auch zuletzt immer häufiger in einem Trikot mit silbernen Strasssteinen im Form eines Ziegenkopfes an. "Goat" ist das englische Wort für "Ziege".

Ihren ersten Auftritt hat die viermalige Olympiasiegerin von Rio de Janeiro im Qualifikations-Wettbewerb am Sonntag. Im Optimalfall könnte Biles in Tokio sechs Goldmedaillen gewinnen.