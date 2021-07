München - In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch krönten sich die Milwaukee Bucks zum NBA-Champion. Und schon drei Tage später stehen wohl drei Spieler aus den Finals in Tokio bei den Olympischen Spielen auf der Matte.

Die beiden frischgebackenen Champions Khris Middleton und Jrue Holiday von den Bucks werden zur Olympia-Auswahl der USA stoßen. Dies teilte Co-Trainer Steve Kerr am Donnerstag mit. Neben dem Duo wird auch Devin Booker von den Phoenix Suns in Tokio erwartet. Das Team aus Arizona war den Bucks in der Finalserie mit 2:4 unterlegen gewesen.

Einsatz am Sonntag nicht ausgeschlossen

Ob das US-Trio dem Goldfavoriten bereits am Sonntag (14.00 Uhr deutscher Zeit) zum Auftakt gegen den WM-Dritten Frankreich zu Verfügung steht, ist noch fraglich. "Wir werden sehen, wie sie sich nach der Reise fühlen und ob sie bereit dafür sind", sagte Kerr.

Der Rekord-Olympiasieger um Superstar Kevin Durant trifft in der Gruppenphase außerdem noch auf Tschechien und den Iran.

Du willst die wichtigsten Sport-News, Videos und Daten direkt auf Deinem Smartphone? Dann hole Dir die neue ran-App mit Push-Nachrichten für die wichtigsten News Deiner Lieblings-Sportart. Erhältlich im App-Store für Apple und Android.