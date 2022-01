Peking (SID) - Der Schweizer Snowboarder Nicolas Huber ist bei der Einreisekontrolle zu den Olympischen Spielen in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Der 27 Jahre alte WM-Dritte von 2017 im Slopestyle wurde in ein Isolationszimmer in einem Hotel im Wettkampfgebiet Zhangjiakou nördlich der Hauptstadt gebracht.

Huber ist symptomfrei und kann nach Angaben von Swiss Olympic und Swiss Ski aus der Isolation entlassen werden, sobald er im Abstand von 24 Stunden zwei Mal negativ getestet wird. Eine Teilnahme am Wettbewerb im Slopestyle am 6. Februar ist somit nicht ausgeschlossen.