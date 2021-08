München - Seit Ibrahim Hamadtou zehn Jahre alt ist, hat er keine Arme mehr.

Diese verlor in bei einem Zugunglück in seiner Heimat in Ägypten. Doch das hielt den 48-Jährigen nicht davon ab, seine Leidenschaft weiter zu verfolgen und Tischtennis zu spielen.

Momentan kämpft er bei seinen zweiten Paralympischen Spielen um eine Medaille in Tokio.

"Nichts ist unmöglich, wenn du hart arbeitest"

Das Motto von Hamadtou passt perfekt zu dem Ägypter. Anstatt nach seinem Unfall das Tischtennisspielen aufzugeben, begann er zu improvisieren und spielt seitdem mit dem Mund.

Und das so gut, dass er bereits an zwei Paralympics teilnehmen konnte. Als er bei den Weltmeisterschaften 2014 das erste Mal auf der ganz großen Bühne spielte, staunten seine Gegner nicht schlecht. Der damalige Weltranglistenzweite Ma Long (China) erzählte: "Er spielt wirklich gut, ich konnte es kaum glauben."

Hamadtou selbst sagte in einem Interview: "Ich bin von jemanden, der nur aus Spaß gespielt hat, zu jemandem geworden, der spielt um zu gewinnen." Zu seinen größten Erfolgen zählen zwei Silbermedaillen bei den Afrikameisterschaften (2011, 2013) und bei den Egypt Open (2013).

Mit seiner Einstellung möchte der Ägypter ein Vorbild für junge Spieler sein, die mit ähnlichen Hürden zu kämpfen haben. "Das ist mein Ziel", erklärte er: "Zuhause in Ägypten gibt es ein paar kleine Jungs, denen ich meinen Weg zu spielen beibringe."

Was für eine Story!

