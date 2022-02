Peking (SID) - In Terence Weber ist auch der zweite nach der Ankunft bei den Olympischen Spielen in Peking positiv auf Corona getestete deutsche Kombinierer aus der Quarantäne entlassen worden. Einen Tag nach Rekord-Weltmeister Eric Frenzel konnte sich der 25-Jährige ebenfalls freitesten und wieder ins Teamhotel begeben. Dies teilte der Deutsche Skiverband (DSV) am Dienstag mit.

Im Gegensatz zu Frenzel, der noch ein Kandidat für die Staffel am Donnerstag ist, kann Weber nicht mehr auf einen Einsatz in Peking hoffen. Der nachnominierte Manuel Faißt hatte den Sachsen als akkreditierter Wettkampf-Athlet ersetzt, eine erneute "Einwechselung" Webers ist gemäß IOC-Richtlinien nicht möglich. Weber wird seine Kollegen an den Wettkampfstätten unterstützen und gemeinsam mit dem Team die Heimreise antreten.

Weber und Frenzel hatten sich nach positiven Tests einen Tag vor der Eröffnungsfeier in Isolation begeben, wo sie seitdem auf eine Besserung ihrer Lage warteten.