Köln (SID) - Der slowenische Premierminister Janez Jansa hat zusammen mit EU-Kommissions-Vizepräsident Margaritis Schinas darum gebeten, dass die slowenischen Athleten bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio (23. Juli) neben der slowenischen auch die Flagge der Europäischen Union tragen dürfen.

Das Tragen der EU-Flagge neben der des eigenen Landes würde "die slowenischen Athleten zu Botschaftern der europäischen Einheit und der Werte machen, die unsere Union untermauern, und die mit denen der olympischen Bewegung übereinstimmen", schrieben die beiden Politiker in einem Brief an IOC-Präsident Thomas Bach.

Slowenien um Regierungschef Jansa hat seit drei Wochen den turnusmäßigen EU-Vorsitz für das nächste halbe Jahr inne. Für Schinas könne die Flagge der EU ein "Symbol für friedliche Koexistenz, Toleranz und Solidarität" sein.