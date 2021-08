Tokio (SID) - Die deutschen Hockey-Frauen fliegen ohne Medaille von den Olympischen Spielen in Tokio nach Hause. Das Team von Trainer Xavier Reckinger verlor am Montag im Viertelfinale mit 0:3 (0:2) gegen Argentinien und verpasste wie zuletzt 2012 in London die Runde der letzten Vier. Die Männer stehen dagegen nach ihrem 3:1 am Sonntag ebenfalls gegen die Südamerikaner im Halbfinale gegen den Weltranglistenersten Australien.

Agustina Albertarrio (27.) und Maria Victoria Granatto (29.) mit einem Doppelschlag kurz vor der Halbzeitpause sowie Valentina Raposo Ruiz de los Llanos (52.) mit dem dritten Treffer besiegelten das Aus. Für die Auswahl des Deutschen Hockey-Bundes (DHB) war es bei Sommerspielen die vierte Niederlage in Folge gegen die "Löwinnen".

Die "Danas", die sich in der Vorrunde souverän durchgesetzt und nur gegen Weltmeister und Topfavorit Niederlande 1:3 verloren hatten, durften sich zunächst bei ihrer Torfrau Julia Sonntag bedanken, dass sie nicht schon früh in Rückstand gerieten.

Bei Temperaturen von über 30 Grad im Oi Hockey Stadium wurde die Dominanz der Südamerikanerinnen im zweiten Viertel immer größer, das 0:1 kurz vor der Halbzeit war die logische Folge. Der zweite Gegentreffer nach der fünften Strafecke nur zwei Minuten später sorgte für weiteren Frust.

Die deutschen Weltranglistendritten, die leicht favorisiert in das Duell gegangen waren, taten sich auch in der zweiten Hälfte schwer und kamen kaum zu Torchancen - trotz Dauer-Ballbesitz. Der erste Sieg bei Olympia gegen Argentinien seit Atlanta 1996 gelang nicht mehr, die sechste argentinische Strafecke zerstörte acht Minuten vor Schluss die letzten Hoffnungen.