Peking (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach ist bereits am Samstag in der Olympiastadt Peking eingetroffen und soll nach einer dreitägigen Isolation am Dienstag mit seinem offiziellen Programm beginnen. Wie ein Sprecher des Internationalen Olympischen Komitees der Nachrichtenagentur AFP weiter mitteilte, handele es sich bei der 72-stündigen Isolation des 68-Jährigen um eine reine "Vorsichtsmaßnahme".

Auf Bach warten vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele am 4. Februar noch einige Termine. Unter anderem tagt am 2. Februar die IOC-Exekutive, am 3. Februar findet die 139. Session des Ringeordens statt. Aufgrund der Pandemie wurde das Programm am vergangenen Freitag vom IOC kurzfristig verlegt bzw. verkürzt.