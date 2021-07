Tokio (SID) - IOC-Präsident Thomas Bach hat sich tief beeindruckt über US-Turnerin Simone Biles geäußert. "Sie gibt offen zu, dass sie (mentale, d.Red.) Probleme hat, das ist schon mutig. Gleichzeitig feuert sie ihre Teamkolleginnen an und unterstützt sie vor Ort, wenn ihre Nachfolgerin gekrönt wird. Das ist eine menschliche Qualität und olympischer Spirit der besten Sorte", sagte Bach.

Der Chef des Internationalen Olympischen Komitees hatte nach Biles' Rückzug aus dem Teamwettbewerb am Dienstag noch in der Halle mit dem Superstar gesprochen. "Wir sind bei ihr und wünschen Simone alles Gute", sagte Bach am Freitag: "Ich bewundere sie dafür, wie sie mit der Situation umgeht."

Biles (24) hatte auch auf den olympischen Mehrkampf verzichtet, von der Tribüne aus aber angefeuert und verfolgt, wie ihre Teamkollegin Sunisa Lee in Tokio die Goldmedaille gewann. Ob Biles zu den Gerätefinals vom 1. bis 3. August antreten wird, ist offen. "Ich musste tun, was richtig für mich ist und mich auf meine mentale Gesundheit fokussieren und nicht mein Wohlbefinden gefährden", hatte sie nach ihrem Rückzug gesagt.