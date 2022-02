Peking (SID) - Thomas Bach hat am Tag vor der Eröffnungsfeier der Winterspiele in Peking die politische Neutralität der Olympischen Bewegung verteidigt. Der Präsident des Internationalen Olympischen Komitees (IOC) sagte am Donnerstag, er habe in den vergangenen Jahren "dunkle Wolken der wachsenden Politisierung des Sports am Horizont" aufziehen sehen, auch die "Boykott-Geister" der Vergangenheit hätten wieder "ihr hässliches Gesicht gezeigt".

Das IOC habe darauf reagiert und an die Vereinten Nationen, die G20-Staaten oder nationale Politiker appelliert, die neutrale Haltung zu respektieren. "In all diesen Gesprächen haben wir betont, dass die Olympischen Spiele den verbindenden Auftrag nur dann erfüllen können, dass wir die ganze Menschheit in all ihrer Vielfalt nur dann zusammenbringen können, wenn die Spiele jenseits aller Differenzen und politischen Auseinandersetzungen stehen", sagte Bach.

Die Spiele von Peking stehen vor der Auftaktzeremonie am Freitag (13.00 Uhr MEZ/ZDF und Eurosport) wegen der Menschenrechtsvergehen der Gastgeber weiter in der Kritik. Die USA, Großbritannien, Australien und weitere Länder boykottieren das Event diplomatisch. Auch Bundeskanzler Olaf Scholz, Innenministerin Nancy Faeser (beide SPD) und Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) haben keine Reise nach China geplant.

Die Gefahr eines sportlichen Boykotts habe das IOC abwenden können, sagte Bach: "Alle Athleten, die große Unsicherheiten überwunden haben, können ihren Traum verwirklichen und in Peking antreten." Die Winterspiele könnten ein Symbol des Friedens und der Einigkeit sein, sagte der 68-Jährige in seiner Rede auf der 139. IOC-Session in Peking, "sie zeigen uns einen Weg in eine bessere und friedvollere Zukunft."