Izu (SID) - Die dreimalige Bahnrad-Weltmeisterin Emma Hinze (Cottbus) hat den Einzug in das olympische Sprint-Finale verpasst und kämpft nun um die Bronzemedaille. Die 23 Jahre alte Sportsoldatin unterlag am Schlusstag der Sommerspiele in Japan im Halbfinale der Kanadierin Kelsey Mitchell im Entscheidungsdurchgang und bekommt es im Rennen um Rang drei nun mit Lee Wai-Sze (Hongkong) zu tun.

Damit bleibt Kristina Vogel die letzte deutsche Olympiasiegerin im Sprint. Die heute 30-Jährige hatte 2016 in Rio de Janeiro in der Königsdisziplin triumphiert. Die Goldmedaille im Izu Velodrome fährt Mitchell gegen Olena Starykowa (Ukraine) aus.

Hinze hatte zum Auftakt der Wettbewerbe im Izu Velodrome gemeinsam mit Lea Sophie Friedrich (Dassow) die Silbermedaille im Teamsprint gewonnen. Friedrich (21) war im Sprint im Viertelfinale an Starykowa gescheitert.