Izu (SID) - Der deutsche Bahnradsprinter Maximilian Levy (Cottbus) ist im olympischen Keirin ins Halbfinale eingezogen. Der Sprint-Fünfte belegte in seinem Viertelfinale den vierten Rang und kämpft am frühen Sonntagmorgen deutscher Zeit um die Teilnahme am Goldrennen im Izu Velodrome. Stefan Bötticher (Chemnitz) hingegen schied als Fünfter seines Laufs aus.

Damit bleibt den Männern des Bundes Deutscher Radfahrer (BDR) bei den Sommerspielen in Japan noch eine Medaillenchance, um nicht wie 2016 in Rio leer auszugehen. Für den bislang letzten Podestplatz bei Olympia sorgte 2012 in London Levy, der im Keirin Silber sowie im Teamsprint gemeinsam mit Rene Enders und Robert Förstemann die Bronzemedaille geholt hatte.