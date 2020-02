Köln (SID) - Der frühere Bundestrainer Dirk Bauermann betreut die tunesische Basketball-Nationalmannschaft im Sommer beim Olympia-Qualifikationsturnier in Split/Kroatien und bekommt es dort eventuell mit Deutschland zu tun. Das gab Zweitligist Rostock Seawolves, Bauermanns Arbeitgeber, bekannt.

"Ich freue mich auf die interessante Herausforderung, mit der tunesischen Nationalmannschaft am Olympischen Qualifikationsturnier im Juni teilzunehmen", sagte Bauermann. Die neue Aufgabe werde seine Arbeit in Rostock aber "in keiner Weise beeinträchtigen".

Der WM-20. Tunesien spielt Ende Juni gegen Gastgeber Kroatien und Brasilien um ein Halbfinalticket. Deutschland trifft in der Parallelgruppe auf Mexiko und Russland. Nur der Turniersieger fährt zu den Olympischen Spielen 2020 in Tokio.

Für Bauermann ist es das erste Engagement in Afrika. Zuvor hatte der 62-Jährige neben der deutschen Nationalmannschaft den Iran und Polen gecoacht. Als Klubtrainer arbeitete Bauermann unter anderem in Griechenland, Russland, Litauen und der Türkei.