Tokio (SID) - Die deutschen Basketballer sind in Tokio in die heiße Phase der Vorbereitung auf den Olympia-Auftakt einstiegen. "Die Jungs sahen alle ganz gut aus", wurde Bundestrainer Henrik Rödl am Dienstag auf der Webseite des Deutschen Basketball Bundes (DBB) zitiert: "Wir haben schon die ersten kleinen Dinge zu unserem ersten Gegner Italien angesprochen, das wird sicher ab Freitag intensiver." Am Sonntag (6.40 Uhr) startet die Mannschaft gegen die Italiener ins olympische Turnier.

Am Montag war das DBB-Team in Tokio angekommen. Am Tag danach galt laut Rödl in der ersten Einheit vor Ort, "sich etwas zu bewegen". Nationalspieler Andreas Obst berichtete: "Wir haben den Flug ein bisschen rausbekommen, 5 gegen 0, ein bisschen geworfen, mit Arne (Athletiktrainer Arne Greskowiak/d. Red.) was gemacht." Neben Italien sind Nigeria und Podiumskandidat Australien die Gruppengegner der Deutschen.