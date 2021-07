Tokio (SID) - Beachvolleyball-Olympiasiegerin Laura Ludwig trifft im Achtelfinale des olympischen Turniers in Tokio auf eine alte Bekannte. Gegnerinnen für Ludwig und ihre neue Partnerin Margareta Kozuch sind am Sonntag (10.00 Uhr MESZ/17.00 Uhr OZ) die Brasilianerinnen Agatha Bednarczuk und Eduarda Santos Lisboa. Gegen Agatha und ihre damalige Mitspielerin Barbara Seixas hatte Ludwig mit Kira Walkenhorst 2016 das Finale der Spiele in Rio gewonnen.

"Duelle gegen Brasilien sind immer intensiv und eng. Wir freuen uns auf das Spiel und erinnern mich gerne an den Sieg gegen Agatha/Duda beim World-Tour Finale in Rom 2019", sagte Beachvolleyball-Sportdirektor Niclas Hildebrand zum SID: "Sie sind Brasiliens Team Nummer eins, unter den besten fünf Teams in der Welt. Wird ein gutes Spiel. Favorit ist Brasilien, aber wir haben unsere Chancen."