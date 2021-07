Tokio (SID) - Die deutschen Beachvolleyballer Julius Thole und Clemens Wickler haben in Tokio das Achtelfinale erreicht. Die Vizeweltmeister aus Hamburg bezwangen am Samstag in ihrem letzten Vorrundenspiel die sieglosen Japaner Yusuke Ishijima/Katsuhiro Shiratori locker mit 2:0 (21:16, 21:11) und sicherten sich Platz zwei in Gruppe F. Die Runde der besten 16 beginnt am Sonntag.

"Wir sind insgesamt sehr zufrieden", sagte Thole in der ARD: "Die Gruppenphase haben wir nach drei schwierigen Monaten insgesamt auf einem nicht so schlechten Niveau überstanden." Zu weit wollte das Duo aber nicht vorausschauen. "Wir sind jetzt im Achtelfinale und haben nicht viel Kapazität frei, um uns auf mehr zu konzentrieren. Damit fahren wir nicht schlecht", so Thole.

Zwei von drei Teams des Deutschen Volleyball-Verbands (DVV) überstanden im Shiokaze Park die Gruppenphase. Rio-Olympiasiegerin Laura Ludwig und Margareta Kozuch (Hamburg) hatten ihr Achtelfinalticket bereits am Montag gelöst, Karla Borger/Julia Sude (Düsseldorf) schieden mit drei Niederlagen aus.

Gegen die Underdogs aus Japan geriet das deutsche Männer-Topduo nie ernsthaft in Gefahr. Immer wieder gelang es, die Größenvorteile von 2,06-m-Mann Thole am Netz auszuspielen. Im zweiten Satz wurde der Klassenunterschied noch deutlicher. Die Olympia-Debütanten Thole/Wickler konnten sogar noch etwas experimentieren und sich für die K.o.-Phase warmspielen.