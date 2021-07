Tokio (SID) - Japans Kaiser Naruhito hat am Donnerstag IOC-Präsident Thomas Bach empfangen und ihm für sein Engagement rund um die Olympischen Spiele in Tokio gedankt. "Es ist nicht einfach, die Spiele unter Einhaltung voller Anti-Infektions-Maßnahmen zu veranstalten. Ich möchte meinen tiefsten Respekt vor Ihren Bemühungen ausdrücken", sagte der 61-Jährige laut der Agentur Kyodo News dem deutschen Ober-Olympioniken beim Treffen am Tag vor der Eröffnungsfeier.

Bach versprach im Gegenzug Naruhito, der bei der Zeremonie am Freitag (13.00 Uhr MESZ) als Ehrengast im Stadion anwesend sein wird, alles für die Sicherheit der japanischen Bevölkerung zu unternehmen. Naruhito ist Ehren-Schirmherr der Sommerspiele sowie der folgenden Paralympics.

Das Treffen im Kaiserpalast fand unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorkehrungen sowie ohne Essen und Getränke statt. Am Freitag trifft der Kaiser mit der amerikanischen First Lady Jill Biden zusammen, die ebenfalls der Eröffnungsfeier beiwohnen wird.