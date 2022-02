Peking (SID) - Skirennläuferin Mikaela Shiffrin (USA) hat nach ihrem enttäuschenden Abschneiden bei den Olympischen Spielen in Peking Unterstützung von prominenter Seite erhalten. "Am Ende des Tages musst du begreifen, dass du immer noch eine der besten Athletinnen auf diesem Planeten bist", schrieb die mehrmalige Turn-Olympiasiegerin und -Weltmeisterin Simone Biles an Shiffrin. Dazu schickte sie über Twitter "love" und ein Herz.

Shiffrin hatte nach ihrem Scheitern in der Kombination, ihrem dritten Ausfall nach Riesenslalom und Slalom, viele hässliche Kommentare in den Sozialen Medien über sich ergehen lassen müssen und diese auch öffentlich gemacht. Biles sorgte bei den Sommerspielen in Tokio für Aufsehen, weil sie aufgrund psychischer Probleme unter anderem in Folge des hohen Erwartungsdrucks einen Wettbewerb abbrach und weitere ausließ.