Tokio (SID) - Der nahende Taifun bei den Olympischen Spielen bereitet Tennisprofi Dominik Koepfer keine schlaflosen Nächte. "Aus den USA bin ich Hurrikans gewohnt, ungefähr jedes Jahr ein bis zwei", sagte der gebürtige Schwarzwälder, der an der Tulane University in New Orleans Tennis spielte und mittlerweile in Florida lebt und trainiert.

"Ich bin auch oft schon evakuiert worden. In meinem ersten Jahr im College war ein Hurrikan, da sind wir alle im Gang eingesperrt worden, weil die Fenster eingebrochen sind", erzählte der 27-Jährige: "Von daher bin ich sturm- und wassererprobt. Aber ich glaube, es wird hier auch nicht so schlimm."

Der Taifun "Nepartak", der achte der Saison, soll Tokio am Dienstag erreichen, zumindest die Ausläufer. Die Wettbewerbe der Ruderer am Montag und Dienstag waren verschoben worden, auch die Bogenschützen müssen sich wohl gedulden. Weitere Sportarten sollen nicht betroffen sein, wie ein Sprecher des Organisationskomitees mitteilte. Erwartet werden stürmische Winde, heftige Regenfälle und hoher Wellengang.