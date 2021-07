Tokio (SID) - Ausnahme-Basketballerin Sue Bird und Baseball-Spieler Eddy Alvarez werden am Freitag bei der Eröffnungsfeier der Olympischen Spiele in Tokio die Fahne der USA tragen.

Damit setzen die Amerikaner zusätzlich zur ihrer auch von anderen Nationen getroffenen Entscheidung, eine Frau und einen Mann gemeinsam die "Stars and Stripes" in das Olympiastadion tragen zu lassen, ein weiteres Zeichen: Die 40 Jahre alte Bird, die an ihren fünften Olympischen Spielen teilnimmt, ist die Verlobte der auch politisch stark engagierten Fußballerin Megan Rapinoe.