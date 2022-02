Peking (SID) - Elana Meyers Taylor, eine der großen Rivalinnen der deutschen Bob-Pilotinnen bei den Olympischen Winterspielen, ist nach ihrer Ankunft in Peking positiv auf das Coronavirus getestet worden. Das gab die Silbermedaillengewinnerin von 2014 und 2018 bei Twitter bekannt. Sie habe keine Symptome und befinde sich in einem Isolationshotel, schrieb die US-Amerikanerin.

"Das ist nur das letzte Hindernis, das meiner Familie und mir auf dieser Reise begegnet ist, ich bleibe optimistisch, dass ich mich schnell erholen kann und immer noch die Möglichkeit habe, an den Wettkämpfen teilzunehmen." Die 37-Jährige braucht zwei negative Tests innerhalb von 24 Stunden, um die Isolation zu verlassen.

Meyers Taylor hat in dieser Saison den Weltcup im Zweierbob vor Laura Nolte (Winterberg) und auch die Wertung im Monobob gewonnen. Die Trainingsläufe in Peking starten am 10. Februar, der Wettbewerb im neu eingeführten Monobob findet am 13. und 14. Februar statt. Im Zweier geht es am 18. und 19. Februar um die Medaillen.

Genug Zeit also für die junge Mutter, deren Sohn Nico und Mann Nic auch positiv getestet wurden, wie sie der USAToday verriet. Nic Taylor gehört als Ersatzmann ebenfalls zum Bob-Team der USA, in der Isolation kümmert er sich um den Nachwuchs. "Ich kann nicht mit meinem Sohn zusammen sein, das ist wahrscheinlich das Schwierigste an der ganzen Situation", sagte Meyers Taylor.