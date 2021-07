Tokio (SID) - Schwergewichtler Ammar Riad Abduljabbar hat beim olympischen Boxturnier das Viertelfinale erreicht. Nach einem Freilos in der ersten Runde schlug der Hamburger am Dienstag Jose Maria Lucar Jaimes aus Peru mit 5:0 nach Punkten.

Erst am Freitag ist Abduljabbar wieder gefordert, in der Runde der letzten Acht geht es für den 25-Jährigen in der Klasse bis 91 kg gegen Muslim Gadschimagomedow (ROC).

Am Samstag war Hamsat Shadalov, zweiter deutscher Teilnehmer bei den Männern, an seiner Auftakthürde gescheitert. Der 22 Jahre alte Berliner verlor im Federgewicht (bis 57 kg) gegen den Argentinier Mirco Jehiel Cuello knapp mit 2:3 nach Punkten.