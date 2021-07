Tokio (SID) - Boxerin Nadine Apetz kann ihren ersten Olympiakampf am Dienstag kaum erwarten. "Die Aufregung steigt, es geht endlich in den Ring. Ich freue mich sehr darauf", sagte die 35 Jahre alte Kölnerin dem SID.

Apetz, die sich als erste deutsche Boxerin überhaupt für Olympische Spiele qualifiziert hat, tritt nach einem Freilos in der ersten Runde am Dienstag (7.26 Uhr/MESZ) gegen die Inderin Lovlina Borgohain an. "Ich bin mit dem Los ganz zufrieden, es hätte sicher schlimmer kommen können", sagte die zweimalige WM-Dritte: "Aber zu unterschätzen ist hier niemand. Ich werde mein Bestes geben und hoffe, dass es reicht."

In den ersten Tagen in Tokio genoss Apetz vor allem das Flair im Olympischen Dorf. "Es ist total toll, gerade nach dem ganzen Lockdown wieder so viele Menschen zu sehen - und dann auch noch aus so vielen Regionen der Welt", sagte Apetz: "Teilweise habe ich von den Ländern noch nie etwas gehört."